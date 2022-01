Simon Nóra Edina, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője köszöntőjében elmondta, kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy támogassák a bázisintézményi címet elnyert iskolákat. Mint elmondta, a Gyulai Tankerületi Központ területén, a Mezőberényi Általános Iskola, a gyulai Implom József Általános Iskola, a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola, a szintén Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium, az ugyancsak fürdővárosi Erkel Alapfokú Művészeti Iskola és a szerdai programnak helyet adó békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI egyaránt elnyerte az elismerést.

– Az országos szinten működő bázisintézményi hálózat iskolái olyan már meglévő és eredményesen működő jó gyakorlatokat mutatnak be más intézmények pedagógusai, szakemberei számára, amelyek átvehetők és szolgálják a gyermekek intézményi, osztálytermi és egyéni fejlődését – fogalmazott Simon Nóra Edina. Mint megtudtuk, a bázisiskolák, mint a békési Dr. Illyés Sándor Egymi, referenciaintézmények, amelyekben az ellátogató pedagógusok újdonságokat tanulhatnak, azonnali tudásra tehetnek szert, és a mindennapokban jelentkező szakmai problémákra találhatnak megoldásokat.

Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a békési intézmény 2019-ben emelte be a kutyaterápiát addig is széles szakmai programjainak sorába. Hozzátette, ehhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon (EFOP) elnyert 45 millió forintos támogatás is segítséget nyújtott, amelynek részeként olyan szakmai programok, tréningek, képzések sora valósulhatott meg az elmúlt három évben, amelyek nagyban hozzájárultak, ahhoz, hogy a köznevelés esélyteremtő szerepét növeljék. A tankerületi igazgató hangsúlyozta, az intézmény alázattal, hittel, elköteleződéssel végez magas színvonalú munkát, emellett a szerdaihoz hasonló programokkal azt is bemutatják, hogy milyen fontos értékek mentén dolgoznak.

Teleki-Szávai Krisztina elárulta, 18 éves volt, amikor először lehetett kutyája.

– Akkor éreztem és értettem meg igazán, hogy milyen különleges, egyedi kapcsolat van az ember és ősi társa, a kutya között – folytatta a gondolatot. – A kutyák a gyermekek és a felnőttek esetében is mind a prevencióban, mind a rehabilitációban jelentős terápiás segítséget nyújtanak. Az ilyen foglalkozások fejlesztik a kognitív gondolkodást, a szociális képességeket, az együttműködést, erősítik az egymásra való odafigyelést, a szeretettel való egymásra hangolódást. Örömet, sikerélményt, önbizalmat adnak a gyerekek számára. Ezzel pedig hozzájárulnak az intézmény elkötelezett céljához, hogy az odajáró gyermekek később olyan felnőttekké váljanak, akik megtalálják a helyüket a társadalomban és örömteli, teljes életet élhessenek.

A program házigazdája, Aléné Kucsera Andrea intézményvezető kiemelte, a kutyaterápia óriási segítséget jelent a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében és oktatásában.

A szerdai program részeként a gyermekekkel, a Katica csoport óvodásaival Gulyás Péter és Ritmus nevű kutyája dolgozott együtt, míg magát a foglalkozást Bereczki Mónika óvónő-gyógypedagógus vezette. A szakember elöljáróban szólt arról, hogy nem minden gyermek fogadja el rögtön a kutyákat, de a terápia nagyban segíti, hogy az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek szociális képességei is fejlődjenek.

Szoborjátékban is részt vehettek

A foglalkozáson a gyerekek számos érdekes, játékos feladatban vehettek részt, például volt szoborjáték, amikor Ritmus kutyát és gazdáját, Gulyás Pétert követték a teremben, majd amikor Ritmus megállt és leült, ők is megálltak és „szoborrá változtak”.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere hangsúlyozta, óriási értéknek tartja azt a szakmai tudást, amely a város oktatási-nevelési intézményeiben, így a Dr. Illyés Sándor EGYMI-ben is összpontosul.

– A pedagógusok, az ott dolgozók elképesztő munkát végeznek, és mindig valami innovációban is gondolkodnak, hogy annak segítségével erősítsék a gyerekek fejlődését – fogalmazott a polgármester. Külön kitért arra, hogy a kutyaterápiát végző Gulyás család is milyen sokat vállal a nemes célok érdekében. Az eseményen részt vett dr. Varga Imre címzetes főiskola tanár is.