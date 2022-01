Az eredményhirdetést követően hétfőn az Árpád Pálinka békéscsabai főzdéjébe látogattunk el, ahol Nagy Árpád főzőmester elmondta, a szilváért kapott díj azért is nagyon kedves a szívének, mert saját szilvaültetvényükről származik a gyümölcs, amit cefréznek. Ami rekord, tíz pálinkájuk érdemelte ki a champion-díjat, vagyis az nedűt a kategória aranyérmes pálinkái között is a legjobbnak találták. Íme a lista az érlelt szilva mellett: birs, cseresznye, meggy, kajszibarack, vilmoskörte, egyéb párlat, egyéb egzotikus gyümölcs, fekete berkenye, fahordóban érlelt pálinka. Az aranyérmeik száma ennél is több, mégpedig tizenhárom.

– Nagy izgalommal készültünk a gálára, és óriási ez az eredmény számunkra – emelte ki Hegedűs Mónika, az Árpád Pálinka Manufaktúra tulajdonosa, Nagy Árpád főzőmester testvére. – Négy éve, amikor megnyertük a Legjobb Kereskedelmi Főzde-díjat, egy időre búcsút intettünk a versenyzésnek. Négy év elteltével újra engedtünk a kihívásnak, és 25 tétellel neveztünk a versenyre. Pálinkáinkat és párlatainkat a nemzetközi zsűri számtalan díjjal díjazta. Számunkra ez nagy elismerés, és reméljük, öregbítettük ezzel a megye, a város hírnevét, hozzájárultunk a hungarikum ital további népszerűsítéséhez.