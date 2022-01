– Battonyán a nemzetiségek vezetői megerősítették, a kormányzat az utóbbi 10 évben példamutatóan segítette munkájukat. Erről magam is meggyőződhettem ma – tette hozzá. Battonya pályázatairól elmondta, az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület a battonyai tájház külső közösségi terének a kialakítására, járdák javítására nyert 2 millió forintot. A román nemzetiségi önkormányzat a tájház gazdasági épületeinek a rehabilitációjára 2 milliót, míg a Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete is 2 milliót fordíthat a tájház főépületének a tatarozására, a helyiségek padozatának a cseréjére. – A 6 millió forint a lehető legjobb helyre kerül, itt láthatjuk, a törekvés, az elszántság komoly – mutatott körbe az épületben Erdős Norbert. Azt is elmondta, hogy a Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Épülünk és szépülünk együtt címmel pályázott és nyert. Járt náluk is, meggyőződött róla, hogy az iskola és a templom közötti kerítésfelújítást szolgálja a megnyert 1,5 millió forint.

A battonyai román iskolába 119 diák, az óvodába 36 gyermek jár. Ha elkészül a román tájház, minden korosztálynak élményt nyújthat, tanórákat is megtarthatnak az épületben