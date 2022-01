– Terveink között szerepel a közvilágítás komplex korszerűsítése. Ezt megelőzi majd egy „tesztüzemmód”, amelynek részeként várhatóan a Puskin utcában próbaképpen 5–10 lámpaoszlopon építik ki az új rendszert a szakemberek, ha pedig ott beválik, a település többi részén is megtörténik mindez – fogalmazott.

A testület ugyancsak fontos célként tűzte ki erre az évre, hogy valamennyi „sáros”, bizonyos időjárási viszonyok között nehezen járható utca szórt útalapot kapjon, és ezzel a közlekedés feltételeit biztosítsák. A polgármester ennek kapcsán elmondta, mintegy 2,2 kilométeres útszakaszról van szó.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Ligeti-tó komplett felújítására. A 150 millió forintosra tervezett projektben kedvező döntés esetén megtörténhet a tó kotrása, partvédelmi munkálatokat hajtanának végre, fásítanának, kiülőket telepítenének, rekreációs központtá alakítanák a területet.

Lipcsei Zoltán kitért arra, miszerint a művelődési háztól az alapszolgáltatási központig teljesen új járdát építenének a TOP Plusz Program keretében belül.

Ez a rész érinti a gyógyszertárat, illetve az iskolát is, a négy intézmény miatt is tartják nagyon fontosnak a beruházást. A művelődési háznál parkolók kialakításában is gondolkodnak, valamint fákat is telepítenének.

Várhatóan ugyancsak a TOP Plusz Programban pályáznak a belvízrendezés harmadik ütemére, amely például az iskolát is tehermentesítené.

A község még inkább élni szeretne természeti adottságaival, éppen ezért a testület döntött arról, hogy civil szervezetek bevonásával létrehozza a Köröstarcsáért Turisztikai Egyesületet. Lipcsei Zoltán kitért arra, hogy később írják majd ki a TOP Plusz turisztikai pályázatait, amelyre már nagyon készülnek.

– Ha lehetőségünk nyílik rá, a kikötő komplex fejlesztésére, illetve kapcsolódó települési infrastrukturális fejlesztésekre pályázunk majd – hangsúlyozta a polgármester.