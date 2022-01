– A nagyobb hipermarketek vásárlóközönsége célirányosan megy, ám a Centerbe sokan betérnek, nyugdíjasok, nézelődők, fiatalok, hogy szabad órákat töltsenek el az épületben, vásárlás nélkül, amivel nincs is gond. Használhatják a mosdókat is, de ha valaki magára zárja az ajtót, nem lehet csak úgy rátörni. A takarítók félóránként járnak, ha bejutnak az illemhelyekhez, természetesen kitisztítják azokat – fűzte hozzá. Aláhúzta, az akadálymentes mosdók ajtajára kifüggesztett tájékoztatóról leolvasható a telefonszám, amin a biztonsági szolgálat vezetője érhető el. Az őr két percen belül biztosítja a mosdóba jutást, később pedig zárja az ajtót, nem kell külön szólni. – Az intézkedésre tehát a mozgáskorlátozottak érdekében volt szükség, hogy tiszta, rendezett, emberhez méltó körülményeket biztosítsunk nekik, így valójában pozitív diszkriminációról beszélünk. Nincs szégyellnivaló a kulcskérésben, sokkal rosszabb, ha a körülmények nem megfelelőek – mondta Hrabovszki György, kiemelve, a Csaba Centerben minden szinten térítésmentesen használhatók a toalettek, az egész ház akadálymentesített, valamennyi pontja jól megközelíthető. Példaként megemlítette, náluk a színpad mögötti szoptatós szoba és a hazai benzinkutak is kulcskérős rendszerrel, zavartalanul működnek.