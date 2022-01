– Tavaly, a járvány idején is azt a célt tűztük ki a sarkadiak egészségének védelme, a sarkadiakról való gondoskodás rendszerének megszervezése mellett, hogy működtessük az intézményeket; megőrizzük és lehetőség szerint bővítsük a munkahelyeket; fenntartsuk az intézményi szolgáltatásokat – mondta. A bevételkiesések és a többletkiadások ellenére is egyensúlyban tartották a költségvetést, megőrizték a város pénzügyi stabilitását.

Hangsúlyozta: mindez a szakmaiságnak, a felkészültségnek, az egymásba vetett hitnek és szeretetnek köszönhető. A közös összefogás békés közéletet, sikeres közösséget és fejlődő várost eredményezett most is. Kiemelte: nagy, tízezer lelkes családban gondolkodnak Sarkadon, amelyben számíthatnak egymásra. A közéletet a nyugalom, az együttműködés, az együttgondolkodás jellemzi, ami jótékony hatással van a település fejlődésére.

Beszélt arról, hogy amíg korábban egy-egy önkormányzati ciklust egymilliárd forintnyi fejlesztés jellemzett, addig az elmúlt néhány évben 10 milliárd forintot is meghaladó nagyságrendben nyújtottak be projektcsomagot a meghirdetett pályázati kiírásokra. A projektek egy részét megvalósították, egy része most van folyamatban, egy része pedig hamarosan indul. A jövőre vonatkozóan is rendelkeznek ötletekkel, elképzelésekkel, idén is több pályázatot nyújtanának be.