Vadász Csaba kifejtette, a természetvédelem akkori vezetői és a természetjárók összefogásával jött létre a Körös Klub 1986-ban. A cél az volt, hogy megismerjék Békés megye, a Dél-Alföld, a Kárpát-medence természeti értékeit, és hogy azok védelmében is részt vegyenek. Hozzátette: nem csak a helyben való megőrzés a fontos, létre is lehet hozni értékes területeket. Így született meg a Pós­teleki Természetvédelmi Emlékpark, a génrezervátum, egy tízhektáros terület, amely a város tulajdonában van, de az egyesület üzemelteti. A mellette lévő tanya – a Boross László kutatóház – pedig a Körös Klubé, ez jelenti a bázisát, a székhelyét. A génrezervátumban sok őshonos fa és cserje található, amelyeket megbízható genetikai állományból az 1990-es évek elején telepítettek az egyesület tagjai. Felmérték a terület talaj- és vízviszonyait, ezek alapján dőlt el, hogy milyen faj hol kapott helyet. Többek között vizes élőhelyet is kialakítottak: a nagyobb tavat két csatorna köti össze a Pósteleki-csatornával – most zsilipet épít az önkormányzat, hogy a tó vízellátása biztosított legyen –, és ehhez csatlakozik egy másik, kisebb tó is.