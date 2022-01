Hétfőn Békéscsabán és Mezőkovácsházán léptek fel, s a tervek szerint bemutatkoznak még Battonyán, Orosházán, Gyulán, Békésen, Vésztőn, Kondoroson, valamint Gyomaendrődön is.

A két művész négykezeseket játszik, és mint mondták, ez a műfaj azért szép, mert egymásra hangolódva, egymást kiegészítve játszanak. A héten egyebek mellett Chopin, Ravel és Grieg, Liszt dallamok csendülnek fel versekkel kiegészítve. A gyerekek így nemcsak a zene világában, hanem a költészetben is elmerülhetnek, méghozzá észrevétlenül. Erről szól a Békés megyében is bemutatott Zenevarázslat című program, amely immár mozgalommá nőtte ki magát. Célja a négykezes műfaj népszerűsítése mellett a tehetséggondozás, amelynek keretén belül Várnagy Andrea a különleges tehetségek útját is figyelemmel kíséri, és segíti szakmai előrejutását, akár közös koncerteket is szervezve.

Várnagy Andrea életének ez az egyik oldala. A másik célja eljuttatni a zenét hátrányos helyzetű gyerekeknek. A harmadik a börtönmisszió, amelyet Böjte Csaba, ferences rendi szerzetessel találtak ki, hogy a börtönben élőknek segítsenek a zene által. Ezt követte az a program, amikor már nemcsak az elítéltekkel foglalkozott, hanem a börtönben ülők gyerekeinek is tábort szervezett. Mint mondta, először nehezen nyíltak meg a gyermekek, de napok múlva, amikor zongorázott nekik, mesélt a zenéről, lassan felengedtek, és egyre jobban bizalmat szavaztak nekünk.

Mint látszik, Várnagy Andrea egész misszióját áthatja a zene, méghozzá egész különleges módon.