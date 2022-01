Dr. Botyánszki András 1 órája

Mindig alázattal segített a búcsúzó csabai állatorvos

Megvárta, míg az utolsó orosz katona is elhagyja az országot 1991. június 19-én, és pár nappal utána, július 1-jén nyitotta meg a megye első magán-kisállatkórházát. Dr. Botyánszki András több mint 30 évig működtette Békéscsabán rendelőjét, az állatorvos pár napja, december 31-én fejezte be tevékenységét. Ahogy mondta, így is ráhúzott egy évet, mert 2020 végére tervezte visszavonulását. „Élet a holnapért” alapítványával anyagilag 15 évig segítette az állatoktól megbetegedett, megsérült gyermekeket.

Dr. Botyánszki Andrást a gyógyítás, a szakmai alázat vezérelte, a sikerélmények éltették pályafutása során /Fotó: Imre György/

– Könnyen alakulhatott volna úgy, hogy most egy háromezer méteren olimpiát nyert atlétával beszélgetek. Miért nem így lett? – Valóban élsportoló szerettem volna lenni, de hiába edzettem kőkeményen, a kezdeti jó eredmények után nem fejlődtem megfelelően. Gyetvai tanár úr a gimnáziumban ki is vizsgáltatott, hogy mi lehet ennek az oka, de különösebbet nem találtak. Vagyis a tehetség, a képesség hiányzott, hogy megvalósítsam az álmaimat. – Az állatorvosi hivatás magas szinten végzése azonban valóság lett. Miért ezt a pályát választotta? – Nagybánhegyesen, tanyán nőttem fel. Mindenféle haszonállataink voltak, ló, sertések, szarvasmarhák, kecskék – Gizi volt gyerekként a kedvencem –, és aprójószágok is. Az agráregyetemen is gondolkodtam, végül azonban az állatorvosi győzött, ahova fel is vettek. Nagyon erős osztályba jártam a Táncsicsban, sokan lettünk például orvosok, vegyészek. Szinte szégyennek számított, ha valaki hármast kapott.

– A kezdeti évek után bekerült az állatkórházba, ami akkor a szakma csúcsát jelentette. Hogyan sikerült? – A Pokoli torony című filmnek köszönhetem. Dr. Kis János kollégámmal találkoztam a csabai Brigádmoziban, és ő mondta, hogy üresedés van, jelentkezzek. Mindig is sebészkedni akartam, itt megtehettem. – Úgy hallottam, akkoriban egyedülálló császármetszéseket is elvégzett lovakon. – 1986-ban a csabai állatkórházban végeztem az elsőt, már ez is ritkaságszámba ment, majd 1989-ben külső helyszínen, egy újkígyósi gazda istállójában szintén álló lovat császároztam sikeresen. Nem kórházi körülmények között én voltam ebben az első az országban, Legalábbis dr. Holló Ferenc, a Magyar Állatorvosok Lapjának főszerkesztője ezt mondta. Tény, hogy külföldről is többen megkerestek, gratuláltak. Csincsillán is hajtottam végre császármetszést, és miután megszülettek az utódok, az utolsó öltés után az állat megfordult, és elment a műtőasztal végére.

– Cirkuszi tigrist, aranyhörcsögöt is behoztak a rendelőjébe, de azért társállatokat, kutyákat, macskákat műtött, gyógyított leginkább. Mit tartott a legfontosabbnak a munkájában? – A szakmai alázatot, 60 éves koromig nem hiszem, hogy volt olyan telefon, amit nem vettem fel, akár az éjszaka közepén is. A sikerélmények éltettek. Amikor meggyógyítottam az állatokat, az mindig újabb és újabb lökést adott. Az empátia, a beleérző képesség is nagyon fontos. Ez vonatkozik a tulajdonosra és a beteg állatra is, aki ugyanúgy fájdalmat érez, mint az ember. – Úgy tudom, van egy moszkvicsos története is ezzel kapcsolatban. – Koritár Gyula bácsi tyúkászkodott csabai tanyáján, és volt egy őrző-védő szolgálatot ellátó németjuhásza. A jószág súlyos külső hallójárat-gyulladástól szenvedett. Teljesen nem lehetett kigyógyítani belőle, de a kezelések hatására jobban lett. A tanyán a Moszkvics ajtaja sűrűn nyitva volt, és amikor az állat érezte, hogy nagyon fáj a füle, beült az autóba, hogy induljon vele a gazdája. Amikor behozták, már majdnem azonnal felugrott a kezelőágyra.

– A családjának is vannak kutyái? – Nálam is ellát őrző-védő szolgálatot egy németjuhász. Szobakutyáink is mindig vannak, Fannika még magyar nevű volt, Le Thi Thi vietnámi, majd Li-Hua kínai nevet kapott. – Az életét jelentette az állatorvoslás, nem gondolkozott, hogy mégiscsak folytatja? – Hetvenéves lettem, és valamikor ezt a teljes embert igénylő, fizikai és szellemi megterhelést, napi sok-sok órát jelentő hivatást fel kell adni. Sajnos, 1995-ben volt egy súlyos síbalesetem, és az egyik vállamat már hétszer műtötték, de nem jött rendbe, éjszakánként is többször felébredek a fájdalomtól. Ez is hozzájárult a döntésemhez, mert még ettől függetlenül is hamarabb elfárad az ember hetven-, mint harmincévesen. – Miként tervezi, mivel telnek majd az állatorvoslás nélküli évei? – Többször és nagyobb távokat kerékpározhatok, amit nagyon szeretek, miként a történelmi témájú könyveket is. Remélem, a barátokkal vívott ultipartik rendszeresebbek lehetnek, és több idő jut majd a családra is. A rendelő azért semmiképpen sem maradt üresen, dr. Nagy Attila dobozi kolléga viszi tovább itt az állatgyógyítást.

Névjegy Dr. Botyánszki András 1951-ben született Nagybánhegyesen. Itt járt általános iskolába, majd az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium biológia–kémia tagozatán érettségizett. A Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen diplomázott. Első munkahelye a Hidasháti Állami Gazdaság volt üzemi állatorvosként, a szarvasmarhatelepek tartoztak hozzá. A tarhosi tanyavilágban körzeti állatorvosként dolgozott, majd 1978-ban került be a békéscsabai állatkórházba. 1991-ben – elsőként a megyében – nyitotta meg magán-kisállatkórházát.

