– Hogyan fogadta az elismerést?

– Meglepetésként ért, hiszen nem foglalkoztatott ez a kérdés. Bizonyára fontos szempontnak bizonyult az elbírálás során, hogy milyen munkásságon vagyok túl. Ebben még a tavaly a K-4 ötszáz méteren olimpiai bajnokságot nyert Bodonyi Dóra szereplése is nagy szerepet játszhatott. A Regionális Akadémiák Országos Konferenciáján tartott díjátadás után jólesett, hogy odajöttek hozzám az edző kollégák, és láthatóan szívből örültek az elismerésemnek.

– Hogyan került kapcsolatba a kajak-kenuval?

– A két testvéremmel mentünk le először az akkori vízitelepre, és ott ragadtunk. A bátyám később abbahagyta, az öcsém pedig egy másik szarvasi egyesületnek a vezetője. A nyolcvanas évek közepétől kezdtem el edzősködni, s az évtized végén a szarvasi egyesület alapítója, Sándor Tamás átadta nekem a csoportját, mivel ő pont akkor hagyta abba az edzősködést. Akkor még segédedzőként dolgoztam, később elvégeztem a Testnevelési Egyetemet.

– Bodonyi Dóra személyében olimpiai bajnok tanítvány útját is egyengette korábban, de számtalan kiváló, válogatott kajakos fordult meg a kezei alatt. Az ő útjukat mennyire követi?

– Dóra nálam ismerkedett meg a sportággal, hét évig, egészen ifikoráig dolgoztunk együtt. Szorgalmas volt, de akkoriban nem feltétlenül tudta, hogy az egész életére kiható kapcsolata lesz a kajak-kenuval. Alapvetően jó a viszonyom a korábbi tanítványaimmal, így például a világbajnoki ezüstérmes Dombvári Bencével is, akivel az elmúlt időszakban a Párizs-keretben ismét együtt dolgozhattam. Bár a váltás, az eligazolás időszaka mindkét félnél okoz egy kis törést, később ez a jó viszony helyreáll. Mindenkivel tartom a kapcsolatot, bár inkább a magánéletről beszélünk előbb, aztán a sportról.

– Nehezen éli meg, amikor egy-egy tehetséges tanítvány tíz-tizenkét esztendőnyi munka után tovább áll?

– Szerintem nem feltétlenül az az élet rendje, hogy a szarvasihoz hasonló utánpótlás-nevelő egyesületből a felnőttkor küszöbére érve el kell igazolni. A pesti élet, a jobb anyagi háttér nyilván vonzó a fiatalok számára, s az is, hogy nagyobb csoportban edzhetnek hasonló képességű kajakosok társaságában. Azonban, ha mi megfelelő körülményeket tudunk a munkához biztosítani, akkor innen is be lehet futni. A vízfelület, a környezeti adottságok itt sem rosszabbak. A fővárosban rengeteg idő megy el az utazással, amit itt, Szarvason például másra, edzésre, tanulásra ki lehet használni.

– Ön soha nem akart más egyesülethez távozni? A sikereket látva biztosan sűrűn invitálták nagyobb klubok.

– Volt olyan helyzet, amikor ezen elgondolkoztam, ám családi életem közbeszólt, az akkor ötéves kislányom miatt nem lett volna jó, ha más egyesületet választok.

– Tavaly töltötte be a hatvanadik születésnapját, harminc éve edzősködik, a kerek számoknál maradva, jöhet az újabb harminc év az edzői munkában?

– Kemény időszak áll mögöttem, ezért sok mindent át kell gondolnom. A Párizs-kerettel, többek között a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltánnal, valamint Dombvári Bencével, a tokiói olimpiát megjárt Béke Kornéllal, Varga Áronnal folytatott munka befejeződött. Sajnos az ifjúsági világbajnok Kós Benedek és a csapatban ifjúsági vb-második Opavszky Márk távozása után gyakorlatilag széthullott a csapatom, lecsökkent a létszám. Négy-öt éve még 60 fős csoportom volt, mostanra viszont a nyolcévestől az U23, felnőttig korosztályonként csak pár versenyzőm van.

– Úgy tudom, hogy korábban elvégzett egy gyógylovagoltatói és díjugratói képzést is.

– Már nincsenek meg a lovaim. Amikor egy évben tizenöt hetet töltök el edzőtáborban, akkor már nincs időm a lovakkal, lovasoktatással foglalkozni­.

– Kevés szabadidejében mivel foglalkozik a legszívesebben?

– A barkácsolás az, ami pihentet. Kivonulok a műhelybe, és fúrok, faragok, tavaly például egy kerti kiülőt, illetve egy grillezőt készítettem.