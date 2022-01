A nyugdíjas biológiatanár, Sarkadi László, olyan rovargyűjteménnyel büszkélkedhet (és általa az oktatási intézmény is), ami nem hétköznapi látványt kínál az oda betérőknek. Ha kérik, előadásokat tart, könyveket ír és fáradhatatlanul járja az erdőket, mezőket, népszerűsíti a természet kincseit, ritkaságait, értékeit. Elkötelezett természetvédő, természetjáró, erről időről időre beszámol a közösségi oldalán is. Feleleveníti a régi kirándulások emlékeit, az emberekben életben tartja az állandó kíváncsiságot a szűkebb és tágabb környezetük iránt. Előadásait sokan kedvelik, finom humorral fűszerezve teszi élvezetesség mondandóját a hallgatósága számára. Ezt tette 2021 utolsó eladásán is a városi könyvtárban, ahol az Állatokról – kicsit másképp címmel hirdettek író-olvasó találkozót. A sok kíváncsi érdeklődő igazolta Sarkadi László könyvének népszerűségét, az önmagában is érdekes témát az előadó személyisége tovább mélyítette.