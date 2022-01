Lipták Jánosné elnök kiemelte, továbbra is ápolják, átadják a jövő nemzedéknek, az óvodásoknak, iskolásoknak a szlovák hagyományokat, igaz ez a különböző játékok megismertetésére, az ünnepekhez kapcsolódó szokások felelevenítésére. A gasztronómiát is a szívükön viselik, hiszen a csaknem száz taggal rendelkező civil szervezet többsége nagymama, nagypapa, és igyekeznek a főztjükkel is az unokák kedvében járni.