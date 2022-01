– Számos jótékonysági akcióban vettek részt és szerveztek is többet. Miért voltak ezek fontosak?

– Számunkra nemcsak a közéleti és politikai kérdések fontosak, hanem az, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsünk is az embereknek. Ezek az akciók kis figyelmességek voltak a mindennapok rohanó világában. Véradásokon vettünk részt, kávészünet-adományt vittünk a kórházi dolgozóknak, megleptük azokat a gyermekeket színezőkkel, gyümölcsökkel, akik az adventi időszakban kórházban gyógyultak, de részt vettünk jótékonysági futóversenyen is, ételadománnyal kedveskedtünk a mentőknek és a sürgősségi osztályon dolgozóknak. Már évek óta szívünkön viseljük a határon túli fiatalok jelenét és jövőjét, most is folyamatban van egy adománygyűjtési akciónk Angyalszárny néven kárpátaljai gyermekeknek. Egy-egy ilyen akció összehozta a csapatot, az embereket, amellyel a közösséget is erősítettük amellett, hogy örömet okozunk és segítünk másokon.