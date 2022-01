Meg kell említeni, hogy faji egyedméret tekintetében az előző évinél ismét „erősebb” lett a lista, ami mutatja vizeink továbbra is javuló kondícióját. Hab a tortán, hogy két olyan rekord is született, amelyek akár országos csúcsot is jelenthetnek (45,2 kilogrammos fekete amur és 22 centiméteres küsz – utóbbit a Magyar Haltani Társaság azonosította a szerencsés horgász számára - olvasható az egyesület honlapján.

A top halfajt ezúttal is a ponty adta (77 beszámoló), második az amur lett (41 beszámoló), a ragadozók ezúttal nem adtak kiugró fajt, ellenben a pergetve megfogott halak skálája sokkal színesebben alakult (márna, kecsege, magyar bucó, sügér, paduc stb.), ami a bizonyára a technika finomodásának is köszönhető.

Mint az kiderült, ismét a folyóvíz vitte el a prímet, közülük is magasan a Kettős-Körössel (56 beszámoló). Figyelemre méltó a tény, hogy ez a szám közel negyedét adta az összes beszámolónak. Örök második a Kákafoki-holtág lett, bár ezúttal kiegyensúlyozottabb összarányban (36 db beszámoló).

Legnagyobb őshonos hal kategória (gyakoribb halfajok):

Bartus Norbert – ponty 21,76 kg / Kákafoki-holtág

Batizi Bence – amur 22,20 kg / Kettős-Körös

Lipták András – süllő 9,24 kg / Hármas-Körös

Csikós Zoltán – harcsa 78 kg / Hármas-Körös

Uhrin János – csuka 8,985 kg / Kettős-Körös

Varga Ferenc – balin 3,52 kg / Peresi-holtág

Lakatos Erik – compó 2 kg / Büngösdi-főcsatrona

Somvári Mihály – dévérkeszeg 2,20 kg / Sebes-Körös

Legnagyobb őshonos hal kategória (választott halfajok):

Dobra Tamás – márna 3,8 kg / Kettős-Körös

Csökmei Henrik – sujtásos küsz 12 cm / Kettős-Körös

Gráczó Gábor – paduc 1,1 kg / Kettős-Körös

Nagy Dávid – bodorka 0,45 kg / Sebes-Körös

Sütő Attila – fekete amur 45,2 kg / Kákafoki-holtág

Szabó Zsolt – vörösszárnyú keszeg 0,75 / Fekete-Körös

Uhrin Mihály – küsz 22 cm / Fás-tó

Vajas Viktor – domolykó 2,18 kg / Kálló-csatorna

Váradi Patrik – pettyes busa 51 kg / Kákafoki-holtág