– Mit érdemes tudni a tehetséggondozást a zászlajára tűző Mathias Corvinus Collegiumról és a békéscsabai képviseletről?

– A mintegy negyedszázada létrejött MCC célja a kezdetektől az, hogy segítse a tehetséges fiatalokat. A központ ezt immáron tizennégy anyaországbeli és kilenc Kárpát-medencei helyszínen biztosítja. A Collegium ezt nem az iskolákkal konkurálva teszi, hanem azt kiegészítve. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy ahol a nappali oktatás véget ér, ott kezdődik az MCC. Teljesen ingyenes, élményalapú kiscsoportos foglalkozásainkon gyakorlatorientált, tudományterületek feletti képzést kínálunk, ahol a résztvevők a különböző összefüggéseket ismerhetik meg. A felsőoktatásban tanulók számára egyetemi képzés érhető el a nagyobb iskolaközpontokban Szegedtől Pécsig. Emellett működik, és Békés megyében is várja a diákokat az általános iskolások számára életre hívott Fiatal Tehetség (FIT) Program és a középiskolai program.

– Már mintegy félszáz középiskolás és húsz általános iskolás, ötödikes diák tagja a megyében az MCC-nek. Mivel segítik őket Békéscsabán?

– Mindkét lehetőségre egy kisebb felvételi és elbeszélgetés után juthattak, juthatnak be a fiatalok. A FIT Programban kéthetente szombatonként gyakorlatorientált képzést tartunk az ötödik osztályos diákok számára. Ez a lehetőség egyébként felmenő rendszerű, hiszen a mostani ötödikesek ősztől a hatodik évfolyamon folytatják, míg szeptembertől várjuk az ötödik osztályt akkor kezdő tanulókat. Az említett hétvégi alkalmakon a robotika, az egészségtudatosságra, pénzügyi tudatosságra nevelés, a kísérletezés, de például a filmezés is szerepet kap. A fiatalok éppen a közelmúltban készítettek animációs filmet gyurmafigurák segítségével. Továbbá minden héten ingyenes nyelvórán is részt vehetnek a gyerekek. Az MCC emellett kiemelt figyelmet fordít a közösségekre, és már látszik, hogy akár életre szóló barátságok jöhetnek létre. A középiskolás programban ugyancsak széles palettával várjuk a diákokat. Anyanyelvi tanárok közreműködésével heti négy-négy ingyenes, kifejezetten a kommunikációra hangsúlyt fektető nyelvóra segíti a fiatalokat. Klubfoglalkozásainkon minden héten olyan neves előadók, kiváló szakemberek érkeznek hozzánk, akiket eddig a tévéből, az internetről vagy újságokból ismerhettünk. A környezetvédelem, a pszichológia, a közélet egyaránt szerepet kap ezeken a beszélgetéseken. A diákok vitaakadémián tanulhatnak meg racionálisan érvelni. Nemzetközi előadók is ellátogatnak hozzánk, mexikói jogász, német politológus, londoni újságíró már egyaránt volt a vendégünk. A lehetőségeket táborok, nemzetközi tanulmányutak, túrák és kéthetenként az egyetemi városokban előadások és workshopok egészítik ki, ahol a megyei diákok más MCC-s fiatalokkal is találkozhatnak.

– A legutóbbi nyilvános klubelőadáson már beszélt arról, hogy neves vendégek érkeznek a közeljövőben Békéscsabára.

– Meghívásunkra Békéscsabára látogat majd Kovács Ákos, aki új könyvét mutatja be, és beszélget is majd a fiatalokkal. Februárban Békéscsabára várjuk Setényi Jánost, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezetőjét, aki a tanulás jövőjéről fog előadást tartani. Szintén eljön hozzánk várhatóan februárban a gyulai születésű Müller Adrienn, hazánk svédországi nagykövete.