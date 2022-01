Fehér Zsolt 24 órás horgászatot tervezett a vízre, a 8-10 fokos hőmérséklet még számára is elviselhetőnek tűnt, és úgy gondolta, a halak kapókedvének is jót tehet a hirtelen érkezett téli felmelegedés – számolt be a részletekről a Pecaverzum. – 11 óra körül húztam be a felszereléseimet etetőhajóval, és 14 órakor már be is csippant a kapásjelzőm. Ejtős kapásra vágtam be, és egyből érzetem, hogy jó hal lesz – mondta a portálnak a horgász.