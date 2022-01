Befagyott folyóvizek esetén

Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a "sodorvonal"-ban találhatók, és a folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni.

Sebes folyású, vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb. Fontos tanács, hogy olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll. Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét. Több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot és jégen történő haladáskor síbottal, vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárdságát.