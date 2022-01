1468-ban a gyulai várnagyok – Macedóniai János és Lekcsei Sulyok András – Ábránfy néhány gerendási jobbágyát hurcolták el. Az eset idején Maróti Mátyus volt Gyula ura. Az ügyből per lett, melyben egy bizonyos Zerechen-i Ádám volt Maróti Mátyus ügyvédje. Talán a fenti sajátos nevek – Szerecsen, Macedóniai – is hozzájárulhattak a Szeréminél szereplő Szerecsen György mondájának kialakulásához. Szerémi elbeszélése zavaros is, és bár erős fenntartásokkal kell kezelni, Hunyadinak mindenképp köze volt térségünkhöz.