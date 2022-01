A néprajzos muzeológus kitért arra, Elekhez több termékenységvarázsló szokás is kötődik. A maradék töltött káposztát a baromfinak adták, mert a néphit szerint ez megvédi a családot a betegségektől az egész év során. Termékenységvarázsló célzattal vágták le a kakas nyakát, majd testét a baromfiudvarra dobták, hogy azt vérével megáztassa, ezzel biztosítva a tyúkok egészségét, termékenységét, tojásbőségét. A néphit szerint húshagyókedden célszerű lemorzsolni a vetnivaló kukoricát a bőség reményében, és az ekkor vetett árpa is hamarabb kel ki a földből. Az előírások mellett tiltások is vonatkoznak erre a periódusra: nem szabad kenyeret sütni, mert meghal valaki a családban, tilos varrni, mert az negatívan befolyásolja a tyúkok termékenységét. A farsangi időszak legfontosabb eseménye a maszkos felvonulás volt, amelyre a környező falvakból is eljöttek. A hagyományos felvonuláson csak nős férfiak öltözhettek emberi vagy állatalakokat megjelenítő maskarákba.