– Milyennek értékeli az elmúlt évet?

– Ahogy a járvány is hullámzik, az esztendőt is hullámzónak tartom. Az biztos, hogy megtanultunk együtt élni a koronavírussal. Egy emberélet elvesztése is baj, de az átoltottságnak, a vakcináknak köszönhetően 2020-hoz képest kisebb veszteségeket szenvedett el az ország egészségügyi és gazdasági szempontból, és ami szintén lényeges, a közösségek is működhettek. Többféle nézőpontból elemezhetjük a járvány hatásait. Kérdés, biztonságban vannak-e az emberéletek, miként tudnak működni a közösségek, jól tud-e teljesíteni a gazdaság, a gyerekek járhatnak-e óvodába, iskolába, és nem elhanyagolható a pszichénkre gyakorolt következménye sem. A 2021-es év jobb volt, mint 2020, és felmérések szerint most a magyar társadalom is optimistább, mint egy éve ilyenkor volt. Óvatos derűlátással gondolkodhatunk a jövőről.