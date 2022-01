A művésznő kötődését az egykori Gyulai Zenei Napok rendezvénysorozat társ-producereként is kifejezte, a zenében versengő ifjak teljesítményét többek között pénzdíjakkal és saját fellépéseivel is támogatta. Emellett a gyulai katolikus nagytemplomban volt az 1956-os forradalom emlékére alkotott oratóriumának ősbemutatója is, amelyet később az ország és a világ több pontján is bemutattak. A kötet címe: Híven és Bátran, melyet a Magyar Miniatűr és Bibliophil Könyvészek Társasága és a Püski Kiadó hozott forgalomba. A díszes, kemény borítójú könyv tervezője és tipográfusa Barabás Ferenc volt, az alkotást pedig a Gyomai Kner Nyomdában nyomtatták ki.