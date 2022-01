A polgármester elmondta, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kezdeményezte még a tavalyi évben a beszerzést, aminek eredményeként összesen 27 helyszínre – az óvodákba, az általános és középiskolákba, a művészeti iskolába, a szakszolgálathoz, a szakképzési centrumba és a Gál Ferenc Egyetem gyulai karára – is eljuttatják a gyógyszereket a hét folyamán. A közelmúltban történt tragikus haláleset – melynek során mogyoróallergia miatt vesztette életét egy 7 éves budapesti kisfiú – is rávilágított arra, mennyire fontos az, hogy az oktatási intézményekben rendelkezésre álljon ez a gyógyszer. A polgármester kiemelte, a gyógyszer beadásához nincs szükség egészségügyi szakemberre, és az átadás után oktatást is tartanak majd a pedagógusoknak annak használatáról. A készítmény viszonylag rövid lejárati határidejű, ezért az egészségfejlesztési iroda munkatársai folyamatosan ellenőrizni fogják, hogy az intézményekben legyen beadható belőle, és gondoskodni fognak az utánpótlásról is. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, az EpiPen és az EpiPen Junior rovarcsípések vagy marások, ételek, gyógyszerek és egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók, az anafilaxia, valamint fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazható. Az EpiPen és az Epipen Junior autoinjektor azonnali alkalmazásra szolgál olyan betegek számára, akiknél anafilaxiás reakció lép fel. Abdul doktor a sajtótájékoztatón be is mutatta, hogy miként kell használni az EpiPent. Az injekciót a comb külső részébe kell beadni, akár ruhán keresztül is. A beteget ezek után stabil oldalfekvésbe kell helyezni, majd mentőt kell hívni, mert az anafilaxia mindenképpen orvosi kezelést igényel.