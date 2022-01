Csonki Marianna elárulta, már megismerkedésük előtt is az életük része volt a sport. Ő kézilabdázott és konditerembe járt, párja pedig a küzdősportokat gyakorolta. A hétköznapi életben Imre az építőiparban, Mariann pedig sport- és gyógymasszőrként dolgozik. Mintegy öt éve alkotnak egy párt. Egy közösségi oldalon figyeltek fel egymásra, majd Marianna elment Imre egyik edzésére, azóta egymás mellett vannak a felkészülésekben és a magánéletben is. Losonczi Imrétől megtudtuk, 2017-ben ismerkedett meg az erősportokkal (Strongman-nel) egy faluversenyen, ami rögtön megtetszett neki, és onnantól űzi is.