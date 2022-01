A parkolóház - ahol hat elektromos autótöltőt is elhelyeztek - építéséhez új technikát is használt az alvállalkozó Meva Zsalurendszerek Zrt. Mint Botta-Dukát Mihály ügyvezető igazgató kiemelte, olyan zsaluzási technológiával dolgoztak, amelynek "Európában és a világon is itt volt a premierje". A felületképző anyag nem fa, hanem műanyag, így "ökológiai lábnyoma" is jóval kisebb és a függőleges falak építésénél, zsaluzásánál nincs szükség fa kivágására - fejtette ki.