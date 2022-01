– Éppen egy szarvasi útátadást követően beszélgettünk. Talán ennek apropóján is elsőként az utakról, az útfejlesztésekről kérdeznénk.

– A tavalyi év legfontosabb fejleménye ezen a téren, hogy elkészült, és 2021 végén át is adtuk a forgalomnak az M44-es gyorsforgalmi Tiszakürt és Lakitelek közötti újabb szakaszát. Így már mintegy 90 kilométeren autózhatunk Békéscsabától Budapest felé az M44-esen. Lépésről lépésre haladunk megyénk még jobb megközelítése, a főváros gyorsabb és biztonságosabb elérésére felé. Fontos kiemelnem, hogy a gyorsforgalmi út építése teljes egészében hazai forrásokból valósul meg, magyar emberek, magyar vállalkozások munkájának az eredménye is. A beruházás a gazdasági élet, a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem területén is érezteti jótékony hatásait.

Természetesen ránk szintén fontos feladatok várnak, hiszen élnünk kell azzal az eséllyel, amelyet az M44-es építése biztosít, és lehetőség szerint további befektetéseket kell a térségbe csábítanunk, illetve segítenünk kell a meglévő vállalkozások megerősödését.

A térség országgyűlési képviselőjeként nagyon fontos számomra, hogy az összekötő utakra, az alsóbbrendű utakra is kiemelt figyelmet fordítsunk. A különböző beruházások fontos kiegészítői egymásnak, lényeges szerepet töltenek be a településeken élők mindennapjaiban. A választókerületben tavaly megújult a 4205. jelű, Kisújszállás-Körösladány összekötő út két szakasza is Ecsegfalva környékén, összesen 5122 méteren valósult meg az út rekonstrukciója. Ugyancsak elkészült a Bélmegyer-Mezőberény összekötő út mintegy 3,4 kilométeres szakaszának felújítása. Szintén útfelújítások valósultak még Murony és Békés között több mint 5 kilométeren. Megújult a Szarvas-Szentes összekötő út 4460 méteres része, és ugyanennek az útnak az M44-estől a megyehatárig tartó 729 méteres szakasza. Burkolatfelújításokat végzett a Magyar Közút a Szarvas-Orosháza összekötő úton is, a Szarvas települést jelző táblától Nagyszénás irányában 1,5 kilométeren, valamint szakaszos útfelújítások történtek a megyehatár és Gyomaendrőd között.

A munka pedig hamarosan, már tavasszal, ahogy az időjárás engedi, folytatódik. Újabb szakaszok újulnak meg a közlekedők, térségünk lakóinak jobb és biztonságosabb közlekedése érdekében.

Belterületi útszakaszok felújítására is lehetőség nyílt, Békésen például összesen tíz utcában történt aszfaltozás az elmúlt évben, és éppen az interjút megelőzően adtuk át Szarvason a megújult Béke utcát. A Magyar Falu Programban tavaly hat település: Csabacsűd, Körösladány, Köröstarcsa, Murony, Örménykút és Csárdaszállás is támogatást kapott belterületi útfejlesztésre.

– A tavalyi év kapcsán megkerülhetetlen a koronavírus. Miként írta át a járvány a mindennapokat?

– Sajnos a koronavírus lassan két éve keseríti meg az életünket, mára szinte nincs olyan család, amelynek tagjai vagy ismerősei között ne jelent volna meg ez az alattomos betegség. Nagyon sok pótolhatatlan veszteség ért minket a járvány miatt. Ezúton is a legnagyobb tisztelet azoknak, akik ebben a helyzetben is folyamatosan végezték a dolgukat, dolgoztak a legnehezebb körülmények között is. Szintén elismerés illeti azokat a vállalkozásokat, szakembereket, munkásokat, akiknek köszönhetően a választókerületben és országosan is haladtak a beruházások. Tavaly valamelyest enyhült az elszigeteltség, többet találkozhattunk személyesen, mint 2020-ban, de a kapcsolattartás így is gyakran a telekommunikációs eszközök segítségével zajlott. Ennek ellenére elmondható, és köszönet érte a települések vezetőinek, munkatársainak, hogy a napi rendszerességű egyeztetések megmaradtak köztünk.

– Egyéb fejlesztések szempontjából hogyan értékelné az elmúlt évet?

– A tavalyi esztendőt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Magyar Falu Program határozta meg. A TOP-ban 21,8 milliárd forint érkezett a választókerületbe az elmúlt években. Utóbbi lehetőségnek, a Magyar Falu Programnak köszönhetően pedig, a Magyar Közút által megvalósított fejlesztések nélkül egymilliárd forint segítette térségünk ötezer lélekszám alatti településeit. Mindkét projektben régen várt fejlesztések készülhettek el, olyan beruházások, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott városok vagy községek lakóinak életkörülményei tovább javulhassanak. A Magyar Falu Program ismét megmutatta azt is, hogy néha viszonylag kisebb fejlesztések is milyen sokat jelenthetnek egy-egy helység életében. Mindent egybevetve az elmúlt időszakban járdák, orvosi rendelők, közintézmények, óvodák, iskolák újultak meg, csapadékvíz-elvezető rendszereket fejleszthettek az önkormányzatok, sportpályák épültek, illetve szépültek meg, közösségi terek létesültek, és még folytathatnánk a sort.

Természetesen más támogatási források is érkeztek, amelyek szintén nagyban hozzájárultak, hozzájárulnak az életminőség javításához. A Magyar Falu Programot pedig kiegészíti a falusi csok is, amely ugyancsak érezteti kedvező hatásait a kistelepüléseken. Biztos vagyok benne, hogy egy-egy beruházásnak, egy-egy megújuló intézménynek üzenetértéke is van. A szülők például szívesebben járatják gyermekeiket megszépült, vagy éppen újonnan épült bölcsődékbe, óvodákba vagy iskolákba. Mindez kiegészülve a kormányzati családpolitika elemeivel sokat jelenthet megyénk, térségünk számára. A munka pedig nem áll meg. Jelenleg is dolgozunk a TOP Plusz program pályázatain, amelyek segítségével újabb milliárdos összegek érkeznek majd a településekre, és ugyancsak zajlanak a Magyar Falu Program kiírásaival kapcsolatos egyeztetések. A források segítségével fontos fejlesztésekkel gyarapodhatnak a községek és a városok.

– Számos vállalkozóhoz, illetve termelőhöz látogatott el tavaly is. Miért tartja ezt fontosnak?

– Ennek több oka is van. Egyrészt, mindig nagyon szívesen keresek fel olyanokat, akik tehetségük, szorgalmuk, alázatuk és sok-sok munka segítségével vállalkozásokat hoznak létre, különleges termékeket állítanak elő, és ezzel munkahelyeket, illetve értékeket teremtenek. Szerencsére a választókerületben rengeteg ilyen vállalkozás működik, és termelő dolgozik. Valamennyien nagyon fontos szerepet töltenek be térségünk életében, újabb ötleteket, innovációkat valósítanak meg, embereknek adnak munkát, a gazdaság motorjai, valamint példát és utat mutatnak. Ahogy korábban említettem, az M44-es például tisztán hazai forrásokból valósul meg, amiben kulcsszerepe van ezeknek a cégeknek és személyeknek. Ugyanilyen fontos számomra, hogy kikérjem az érintettek véleményét, javaslatait, hiszen ők sok mindent látnak, és észrevételeik nagy segítséget jelentenek nekem. Ezért is tartom nagyon fontosnak ezeket a látogatásokat. S ugyanezért igyekszem minél több települési rendezvényen részt venni.

– Milyen tervekkel vágott neki a 2022-es évnek?

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy folytatódjon a térség fejlődése, újabb és újabb beruházások valósuljanak meg. Közelmúltbeli hír, hogy kiválasztották az M44-es Kecskemét és Szentkirály közötti 32,3 kilométeres szakaszának kivitelezőjét. Ezzel a következő években Békéscsabát és a megye érintett részeit teljesen bekötik a gyorsforgalmi hálózatba, hiszen az M5-ös autópálya összekapcsolódik majd az M44-essel. Ahogy korábban már említettem, hamarosan folytatódnak az útfelújítások a választókerületben, és szintén beszéltünk már arról, hogy dolgozunk a TOP Plusz Program pályázatainak előkészítésén. Több település már el is készítette szakmai anyagait az első kiírásokra. A Magyar Falu Programban pedig ugyancsak fontos lehetőségek várnak az ötezer lélekszám alatti városokra és községekre.

Több fürdőfejlesztés előkészítése ugyancsak jól halad. Szarvason, Békésen és Gyomaendrődön is megvalósulhatnak ilyen beruházások. Bízom benne, hogy tovább erősödik a Körösök mentén fekvő települések közötti együttműködés, hiszen a folyó környékének vadregényes tájai, az aktív turizmus kiváló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy minél többen látogassanak el hozzánk, és ismerjék meg különleges értékeinket, az itt élő emberek vendégszeretetét. Már látszik, hogy idén is számos beruházás valósulhat meg, kezdődhet el, illetve több fejlesztést is előkészíthetnek az önkormányzatok. Természetesen fontos szót ejtenünk az egyházakról és civil szervezetekről is, amelynek vezetői és tagjai szintén nagyon aktív munkát végeznek, mind a pályázatok, mind a közösségek erősítése terén.

Segítik az emberek mindennapjait

Dankó Béla az elmúlt időszak eredményei kapcsán külön kitért az Orbán-kormány családpolitikai, az emberek mindennapjait segítő döntéseire is. Mint elmondta, a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé februárban a teljes 13. havi nyugdíjat is biztosítja a kabinet. Hozzátette, januártól 200 ezer forintra nőtt a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. A családi adóvisszatérítés sok százezer családnak jelent majd jelentős segítséget. A gyermekes családok, a nyugdíjasok mellett a kormány a fiatalokat is célzottan segíti a járvány alatt. Januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. A fiatalok adócsökkentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé.

Az országgyűlési képviselő szólt az élelmiszerár stopról is, aminek részeként hat élelmiszer árát kell február elsejétől újra a tavaly október 15-i szintre csökkenteni. Emellett nagyon lényegesnek nevezte a rezsicsökkentést is, ami szintén családok százezreinek jelent fontos segítséget.