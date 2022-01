Mint megtudtuk, a beszerzésének köszönhetően a lakosság számára még minőségibb szolgáltatás válik elérhetővé, és csökken a várakozási idő is.

A készülékkel lehetőség nyílik elvégezni a szemészeti ultrahangvizsgálatokat is, amelyek diagnosztikai jelentőségét az adja, hogy a szakemberek az úgynevezett borús törőközegek esetén is megítélhetik a szemgolyó belső részeit. Az ultrahangvizsgálatot leggyakrabban üvegtesti vérzések esetén alkalmazzák a látóhártya helyzetének tisztázására, emellett számos további más kórképben, állapotban is jelentősége lehet, így szaruhártya­homályok, szürke hályog, szemgolyó daganatainak vizsgálata, valamint endokrin orbitopátia (Basedow-kór) esetén.