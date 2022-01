„Gyula legjobb helyén felújított családi ház eladó! Kastélykert városrészben eladó a képeken látható családi ház, amely fürdő bejáratától kb. 300 méterre, a Csiga kert közvetlen közelében, csendes utcában helyezkedik el.

A lakóépület hasznos területe 134 m2, falazata tégla, a tetőtere beépíthető, így a lakótér tovább növelhető. A ház 2017-ben teljes belső felújításon esett át, melynek keretein belül az összes nyílászáró, a gépészet (új fűtési rendszer, padlófűtéssel), a konyha és a fürdőszoba is felújításra került. [...] A konyhából egy kb. 10 m2-es, jó állapotú, normál belmagasságú száraz pince is megközelíthető. Az épülethez tartozik egy kb. 30 m2-es terasz, illetve egy különálló, tégla falazatú garázs is, amely jelenleg felújítandó állapotú. [...]”

