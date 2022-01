Heteken belül befejeződik a bölcsőde fejlesztése, a munkálatok 90 százalékával immár végzett is a kivitelező – ismertette Demeter Ottó esperes, a helyi református egyházközség lelkésze, aki a napokban a kivitelezővel, Tóth Sándor Olivérrel egyeztetett a helyszínen a további feladatokról. Elmondta, hogy a munkálatok befejezését követően indulhat a használatbavételi eljárás, és amikor a hatóságtól megérkezik az engedély, birtokba vehetik a kicsik a létesítményt. A számításai szerint ez késő tavaszra, kora nyárra várható.

Bővítették a férőhelyek számát

Mutatta, hogy egyrészt korszerűsítették a meglévő szárnyat, másrészt pedig négy csoportszobával és azok kiszolgáló helyiségeivel, valamint például babakocsi-tárolóval is bővítették az épületet. Az udvaron gumiburkolatot terítettek le, azokra érkeznek majd a játékok. A beruházással a férőhelyek számát 28-ra emelik, és Zsadány mellett a környező településekről is fogadhatnak majd gyermekeket. A régi, megújult és átalakított részben kapnak helyet az étkező és a konyha mellett az irodák, a személyzeti helyiségek.

Elmondta, hogy a szakmai létszámban ugyancsak felkészültek a nyitásra, a fejlesztéssel munkahelyeket teremtettek. Mint fogalmazott, kiemelkedő a születések száma a lakosság számához, illetve a környező településekhez viszonyítva Zsadányban, a fiatalok mernek gyermeket vállalni. Kiemelte, az ő érdekükben valósul meg a beruházás, amelyre a református egyházközség 250 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

Szaktantermeket és étkezőt is kialakítanak

Az általános iskola fejlesztésére 650 millió forint kormányzati támogatást nyertek el. Demeter Ottó kifejtette, a tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás most van folyamatban, ebben a hónapban zárul. Ha az eredményes lesz, akkor szerinte hónapokon belül el is rajtolhatnak a munkálatok, amelyek várhatóan két és fél éven át zajlanak majd. Jelezte: nagyjából 170 gyermek jár a suliba, ami egy mintegy ezerötszáz lelkes településen kiemelkedő teljesítmény.

Az esperes a helyszínen beszélt arról, hogy egy 150 négyzetméteres étkezőt építenének az általános iskola és a szomszédos szociális konyha közé, így kötnék össze a két épületet. Ezzel lényegesen komfortosabb körülményeket teremthetnek, a gyerekek és a pedagógusok épületen belül maradhatnak, nem kell elhagyniuk azt, amikor ebédelni mennek. A létesítmény ezen oldalán beépítenék a tetőteret is, ahol szaktantermeket – például fizikát, kémiát – alakítanának ki.

Tornacsarnok és kézilabdapálya is épülhet

Az általános iskola másik végénél – ahol a játszótéri elemek is vannak – némi bontás várható. Azon a területen épülne fel az ezer négyzetméteres tornacsarnok, amelyben a tervek szerint egy szabványos kézilabdapálya is elférhet, természetesen a szükséges kiszolgálóhelyiségek, mint öltözők és vizesblokkok mellett. Az elképzelések között szerepel egy tanuszoda építése is, benne egy 6x15 méteres medencével, de kérdés, hogy ez beleférhet-e majd a költségekbe.

Megújult a gyülekezeti központ is

Közösségi tér fejlesztésére csaknem 30 millió forintot nyertek el a Magyar Falu Program keretében – ismertette Demeter Ottó esperes. A helyi református egyházközség lelkésze hozzátette, hogy a forrásból a gyülekezeti központot korszerűsítették. Például szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, felújították a tetőszerkezetet, rendbe tették a mosdókat és a fürdőszobákat, festettek és mázoltak, a tetőtérben pedig egy vendégszobát alakítottak ki. Elmondta, hogy a munkálatok – ahogy a bölcsőde esetében, itt is – hamarosan véget érnek. Hangsúlyozta, a központ rendkívül fontos szerepet tölt be az egyházközség életében, hiszen itt vannak az ifjúsági, gyülekezeti alkalmaik, illetve szolgálati lakásnak ugyancsak helyet ad.