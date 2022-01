A várossal való kapcsolata még serdülő korában kezdődött, amikor újpesti edzője, a gyomaendrődi Varga Lajos vezetésével rendszeresen a Hármas-Körös-parti városban edzőtáborozott. A legnagyobb riválisom – bármilyen furcsán hangzik is – saját magam voltam. Bár, a versenyeken egymás ellen küzdünk, az eredményeket a bírók is alakítják, de minden egyes alkalommal először magamat kell legyőzni – válaszolta e sorok írójának a díszpolgári címet igazoló oklevél átadása után adott interjújában.

Csollány Szilveszter többször járt Mákos Árpádnál (balról) Battonyán /Fotó: Csete Ilona/

Varga Adrienn Csollány Szilveszterhez hasonlóan szintén 1998-ban, Szentpéterváron lett Európa-bajnok ugrásban.

– Nagyon megrázott a hír! – fakadt ki a Torna Club Békéscsaba egykori tornásza, jelenlegi szakmai vezetője. Erősen hittünk abban, hogy fel fog épülni. Ő egy kicsit idősebb volt nálam, de Atlanta idején egy időben „összeért” a korosztályunk. Több világversenyen is együtt vettünk részt, egy hét csúszással Szentpéterváron is csaknem egyszerre lettünk Európa-bajnokok. Edzőtáborokban, később, amikor pontozóként dolgoztam, versenyeken gyakran találkoztunk, s egy felszabadult, jó humorú embert ismertem meg benne. Sportolóként bajnok akart lenni és ezért a végsőkig harcolt, mint ahogy a betegségében is. Bíztunk benne, hogy most is győzni fog.

A sportoló 2003-ban lett Gyomaendrőd díszpolgára /Fotók: Lehoczky Péter/

Lukács József, a békéscsabai tornaszakosztály volt mesteredzője, a női tornászválogatott egykori szövetségi kapitánya akkori tanítványával, Nyeste Adriennel kint volt a 2000-es sydney-i olimpián.

– Egy épületben laktunk: Csollány Szilveszter az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Supola Zoltánnal, jómagam Szilas akkori edzőjével, Limperger Istvánnal – elevenített fel egy közel két évtizedes történetet a 80 éves szakember. – Edzője csak forgolódott az ágyában, majd kiment a folyosóra. A padló recsegett, Szilas (Csollány beceneve – a szerző) kijött a szobájából. „Nem tudok aludni gyerekek!” – mondta Pista, mire Csollány a vállára tette a kezét és csak ennyit mondott: Feküdjön le, megnyerem!, majd sarkon fordult és visszament a szobájába. És tényleg megnyerte! Ennyire biztos volt magában.

Dr. Dávid Imre egykori polgármester és Csollány Szilveszter

Győzelme napján más bajnokok is szerepeltek a Sydney Super Dome-ban, de Szilveszter annyira magabiztosan, meggyőzően adta elő a gyakorlatot, hogy a közönség őt ünnepelte a legjobban. Egy ízben, amikor edzőként dolgozott, segítettem neki. Ő egy átlag feletti fizikai képességekkel rendelkező tornász volt. Olyan nyers, genetikailag kódolt erő volt benne, hogy neki egy-egy elem tanulásánál nem kellett annyit szenvednie, mint másnak. Edzőként úgy gondolta, hogy a tanítványoknak sem kell annyira aprólékosan megküzdeniük egy-egy elemért. Ennek kapcsán beszélgettünk, és tudtam neki új dolgokat mondani. Kivételes képességű embert ismertem meg benne, s amikor pimasz volt, akkor sem lehetett rá haragudni. Megdöbbentő, hogy a Sydneyben győztes magyar sportolók közül Benedek Tibor, Igaly Diána és Kolonics György után Csollány Szilveszter a negyedik, aki itt hagyott bennünket.

„Egy jó barátot veszítettem el”

Csollány Szilveszter és a battonyai sportember, Mákos Árpád egy debreceni közös gazdasági vállalkozás során ismerte meg egymást. Ennek már majdnem 20 éve. Az élet hol közelebb, hol távolabb sodorta őket egymástól.

– Mindig tudtunk a másikról, hiszen a munkakapcsolat barátsággá erősödött közöttünk. Ezért is ajánlottam fel Szilasnak, jöjjön el Battonyára, ismerje meg a mi kis manufaktúránkat és ha tetszik neki, csatlakozzon a csapatunkhoz. Amikor meglátta, hogy milyen minőséget képviselünk, azt mondta, neki ez hiteles. 2020 óta az Európa-, világ- és olimpiai bajnok tornász volt a HerbaClass márkanagykövete. Jártuk vele az országot, fantasztikus ember volt, mindenütt a tisztelet és a szeretet övezte személyét, ahol megjelent. Egyszer úgy fogalmazott: „Ha majd egyszer nagyok leszünk....” Novemberben találkoztunk utoljára, nagyon bizakodó volt. Hétfőig mi is azok voltunk.