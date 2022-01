A Nemzeti Kulturális Alaptól alkotói támogatás kategóriában Bozó László nyert a Békés megye madárvilága szakirodalmi adatok alapján munkacímű könyv megírására 400 ezer forintot. A természetvédelem elkötelezett népszerűsítője (helytörténettel is foglalkozik) elárulta, ő az, akinek a pandémiás időszak elegendő időt biztosított arra, hogy eddig előkészített forrásait összeszedve könyvbe rendezze. A XIX. századtól napjainkig bárhol, bármikor megjelent forrásmunkákat felkutattam, s eddig már 508 oldalnyi anyagot gyűjtöttem, hogy olyan könyvet állíthassak össze, amire eddig nem volt példa. Több mint ezer annak a szakirodalomnak a mennyisége, amit eddig feldolgoztam. Évek óta készültem, hogy egyszer belevágok ebbe a nagy munkába, most volt időm és alkalmam elmélyülni e témában. A civilek rendezvények, konferenciák kategóriában is nyertek 400 ezer forintot, a csanádi-háti természetvédelmi konferenciájukat ebből a pénzből rendezhetik meg. Kevermes nagyszabású turisztikai fejlesztés előtt áll, szálláshelyeket alakítanak ki és olyan közösségi teret, ahol a 2022 augusztusára tervezett konferencia vendégeit már fogadhatnák. – Van előzménye is: 2017-ben és 2018-ban volt hasonló szakmai konferenciánk, majd a járványhelyzet áthúzta a számításainkat. Idén folytatnánk, és régiós szintű találkozót szeretnénk megszervezni – tudtuk meg Bozó Lászlótól.