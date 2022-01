– A gyomai Kner Imre Gimnáziumban érettségiztem, ahol 1961-ben kezdtem. Ez egy mondhatni kezdő iskola volt, hiszen 1954-ben nyitotta meg kapuit. Pedagógusai szerettek és tudtak tanítani, diákjai pedig szerettek és akartak tanulni, így jó alapoktatást kaptunk, amiből könnyű volt továbblépni a felsőoktatásba. Viszont a gimnazistának akkoriban szakmát is kellett tanulni, ezért heti egy napot a Kner Nyomdában töltöttem. Megtetszett a nyomdamérnökszakma, de legközelebb Moszkvában volt ilyen képzés. Az orosznyelv-vizsgát letettem, de a kétfős keretbe nem jutottam be. Reál irányítottságúként Pestre mentem, ahol szaktechnikusi oklevelet szereztem. Ebből lettem egy plusz fél éves képzés után villamosmérnök. 1968-ban Kecskeméten helyezkedtem el egy vállalatnál. Ugyan volt egy rövidebb kitérőm Bajára, de javarészt itt élek és dolgozom azóta is.