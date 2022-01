A covid-helyzettel kapcsolatos intézkedésekről, a helyi költségvetésről és egy korábbi napirendi pontról tartott sajtótájékoztatót pénteken Babák Mihály, Szarvas polgármestere. Elmondta, immár az ötödik hullámot éljük meg, ami indokolta az egészségügyi veszélyhelyzet fenntartását. Hozzátette, megfelelő mennyiségű védőoltás áll rendelkezésre településükön, illetve oltópontot is szerveztek, a lakosságnak már csak jelentkeznie kell az első, második, illetve harmadik vakcinákért.

Kiemelte, a településen a gyermekek oltásával van nagyobb probléma, hiszen nagyon kevésnek adatták be közülük a vakcinát annak ellenére, hogy rohamosan terjed közöttük a fertőzés. Ezért kérte a védőnői és családsegítő hálózatot, valamint orvosokat hogy segítsék a legkisebbek oltakozását, és az arról szóló tájékoztatást a szülők felé.

Járásközpontként pedig vállalják azt, hogy megszervezik a gyermekek és kísérőik oltóhelyre való utaztatását január 24., hétfőtől. Babák Mihály hangsúlyozta, a képviselő-testület biztosítja továbbá Szarvas lakosságának a fertőző tüdőgyulladás elleni védőoltást is, amire szintén jelentkezhetnek az emberek. Hasonlóan járnak el a HPV elleni védőoltásokkal is a kamaszkorúaknál, aminek felvételét szintén biztosítják.

Az egészségügy után a polgármester áttért Szarvas másik ellátási felelősségére, az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás folyamatos és biztonságos biztosítására település szerte. Elmondta, ezen kötelességük két feladatra oszlik. Az egyik a vagyoni része, amelynek keretében biztosítják például a megfelelő hálózatokat, a másik pedig az üzemeltetőről való gondoskodás.

Elmondta, a szolgáltatócégük jelenleg az Alföldvíz Zrt. A probléma pedig a veszteséges működtetéssel van, ami évek óta fennáll. Kiemelte, a vízellátással és a minőséggel nincs és nem is lesz baj. A kormány pedig felajánlotta azt a lehetőséget, miszerint átvállalja a Dél-Alföldön tevékenykedő Alföldvíz Zrt. működtetését, ezzel biztosítva stabil működésüket és szolgáltatásukat többek között Szarvason is. Babák Mihálytól megtudtuk, a képviselő-testület legutóbbi döntése alapján át kívánja adni a vízszolgáltatással kapcsolatos felelősséget az államnak, az erről szóló, számukra is elfogadható szerződéstervezetet pedig várják.