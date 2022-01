Hozzátette, az első oltási akció a napokban már zajlik, és ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet felvenni a vakcinát. Hangsúlyozta, továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat (akár az elsőt, akár a másodikat). A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül (Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, és AstraZeneca) lehet választani a 12 év feletti korosztályoknak.