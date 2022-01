– Az emberek tartalomfogyasztási szokásai alapvetően megváltoztak, amire a pandémia is rátett egy lapáttal. Az információk nagy részét az internetről, azon belül is közösségi médiumokból gyűjtjük össze – tette hozzá. – Ezért számomra nem is volt kérdés, hogy aktívan jelen kell lenni a közösségi médiában, mert ott lehet direktben elérni azokat az embereket, akiket szeretnék megszólítani. Ezeknek a felületeknek nagy előnye, hogy lehetőséget adnak az interakcióra. Szeretem a még építő jellegű kommenteket, üzeneteket is olvasni. Összességében ha valaki a médiában szerepel elemzőként, riporterként bárhogy, az önmagában kevés, a közösségi médiumokban még inkább aktívnak kell lenni.