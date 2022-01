A polgármester, Annus István arról is beszámolt, miközben megosztotta az örömhírt, hogy a településen járt Erdős Norbert államtitkár, aki látva a lepusztult épületet azt mondta: – Mintha megállt volna az idő. Visszaröppentünk a hatvanas évekbe. Ide tényleg kell a segítség. A munkaterületet a békés- sámsoniak még tavaly decemberben adták át a kivitelezőnek. A művelődési ház épületét szigetelik, kicserélik a nyílászárókat, valamint kialakítanak egy mozgáskorlátozott mosdót is. – A tetőszerkezetre, az aula és a folyosó burkolására, festésére, a nagyterem és az öltözők fűtéskorszerűsítésére, az illemhelyek felújítására és az udvarra tervezett főző-, bográcsozóhelyekre is forrást szeretnénk nyerni a TOP Plusz és Magyar Falu Programban – tudatta lapunkkal Annus István polgármester.