Szabó Enikő, az egyesület alelnöke kiemelte, hogy tavaly csak januárban voltak zárva, februártól folyamatosan dolgoztak heti váltásokban. Ez azért is fontos volt, mert sok fiatal nem fért hozzá máshol internethez, illetve nyomtatási, szkennelési lehetőséghez, és tanultak is náluk a diákok. A nyitás után sok fiatalnak volt szüksége segítségre, miután többekre rossz hatással volt, hogy hónapokig ki sem tették a lábukat a lakásból. Szakembereik segítségével az újrakezdéshez mindenkinek egyéni tervet készítettek. Kitért arra, hogy a hozzájuk forduló fiataloknak meg tudták adni a szükséges segítséget. Több esetben pedagógusok és szülők is kértek ilyen jellegű támogatást tőlük. Januárban problémaként merült fel, hogy a 12. évfolyamosok közül sokan még nem végezték el a közösségi szolgálatot, pedig ez szükséges az érettségihez. Márciusban online konferenciát szerveztek több mint 300 résztvevővel. Ennek segítségével elindították a városban is, hogy a helyzet miatt online is teljesíthessék az elvárásokat a fiatalok. Az Oktatási Hivataltól is kértek állásfoglalásokat több kérdésben, kezdeményezéseikkel pedig felvidéki és újvidéki diákoknak is segíteni tudtak. A szakember kifejtette, a legfontosabb azt tartja, hogy a gyulai fiataloknak segítsenek a mindennapokban, a felmerült gondokban. Emellett igyekeznek ott lenni, amikor örömök érik őket, fontos, hogy a korosztály tagjai tudják, hogy van hová fordulniuk. A jövőben arra is hangsúlyt szeretnének fektetni, hogy megismertessék az ifjúsági szakemberek munkáját az emberekkel. A Hetedhét Játékváros szervezése kapcsán Szabó Enikő elmondta, hogy a szervezők már január óta online tartják megbeszéléseiket, heti rendszerességgel értekeznek.