– Két éve, a koronavírus-járványt megelőzően, amikor a Szécsi Pál-estemmel jártam az országot, akkor már egyszer felléphettem a Fészek Művészklubban – árulta hírportálunknak az előadó. – Számomra is nagyon kellemes meglepetés volt, hogy milyen sokan eljöttek az estre. Ekkor meg is állapodtunk az intézmény vezetőivel, hogy néhány hónap múlva visszatérek. Sajnos jött a pandémia, így erről egy ideig szó sem lehetett. Most viszont folytatódhat az együttműködés.

Johnny Moonlight hírportálunknak elmondta, számára óriási megtiszteltetés, hogy ismét színpadra léphet a patinás helyen, aminek minden szegletéből árad a művészet.

Az internetes források szerint a Fészek Művészklub a budapesti művészvilág 1901-ben alakult klubja, ma közhasznú, országos tevékenységű egyesület, ahol bárki által látogatható irodalmi, zenei, színházi, film- és képzőművészeti rendezvényeket tartanak. Mai székhelye alapításától fogva a VII. kerületben, a Kertész utca 36. és a Dob utca 57. számok alkotta sarkon, a Pesti Nőegylet korábbi leányárvaházában található műemlékileg védett, háromszintes épülete. A közbeszédben gyakran csak a készek klub megnevezést használják, az anyaintézmény nevét rövidítve.

Johnny Moonlight, ahogy említettük Komár-estjével lép majd fel.

A műsor körülbelül egyórás, amelynek fontos részét képezi a videóvetítés, amelyben Komár László is szerepel. A videók között pedig Johnny Moonlight énekli a kiváló művész legendás dalait. – Bár erről még korai beszélni, de várhatóan a közös munkának lesz folytatása – tette hozzá. A Békés megyei előadó elmondta, hogy egyébként is vannak komolyabb tervei, amivel kapcsolatban már folynak az egyeztetések.

– A jövőben szeretnék Dean Martin- és Frank Sinatra-esteket színpadra állítani – hangsúlyozta. – Emellett egyéb különlegességen is töröm a fejem, amelyeket hamarosan megosztok majd az érdeklődőkkel.