A minősítésekre azok az intézmények pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a minőségfejlesztés, a hatékony feladatellátás területén. Akik folyamatosan figyelemmel kísérik a tevékenységekben részt vevők igényeit, mérik az intézményhasználók elégedettségét. Az elért eredményeik alapján kapják meg ezek az intézmények az elismeréseket. A Nemzeti Művelődési Intézet a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Díj tevékenység összefogója, az intézményi fejlesztő munka, a pályázat, a helyszíni szemlék segítője, aki megerősíti az intézményeket erősségeikben és javaslatokat fogalmaz meg a további fejlesztések területén.

A közművelődés minőségbiztosítás rendszere megkívánja a pályázóktól azt is, hogy figyeljenek visszajelzéseikre, rendelkezzenek naprakész adatbázissal, tevékenységeiket visszakereshetően dokumentálják. Fontos feladat, hogy jó gyakorlataikat megosszák, gyűjtsék szakmai napokon, rendezvényeken, annak érdekében, hogy az egyes tevékenységeiket még hatékonyabban végezzék, egy-egy új szolgáltatással még több közösséget vonzzanak be az intézményekbe. Újításaikról, eredményeikről szakmai felületeken, kiadványokban is beszámoljanak.

Különösen fontos ez most, amikor már két éve a világjárvány határozza meg a mindennapjainkat, és most ugyan nyitva vannak az intézmények, a szabályok betartásával látogathatóak, de voltak hosszú hónapok, amikor ez nem így volt, amikor több csoport, nyugdíjas klub, társaság, amatőr művészeti tevékenységet végzők vagy a különböző gyűjtők, Most azokat díjazzuk, akik folyamatosan tartották a kapcsolatot a közösségeikkel, erősítették, kitartásra buzdították őket.

A békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ az ismeretterjesztés, kiállítás, közösségi szolgáltatás, művelődő közösség, rendezvény, származtatott szolgáltatás tevékenységek eredményes ellátásáért kapta ismételten az elismerést.