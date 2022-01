A szakembertől megtudtuk, ahogy a kontinensviadalon, úgy a vb-n is Smokey Eye Make-up, vagyis az úgynevezett füstös szemsmink kategóriában indult. Ehhez a modelljéről, a kisminkelt Batki Zsanettről egy nyitott és egy csukott szemű képet, illetve magáról a munkáról és a készítőről is fotót kellett beküldeni. Ágit ezúttal is Hovorka-Miskolczi Kinga készítette fel, és az alkotást a Bridal Mirage, Gajdácsné Gombos Erika ékszerei és kiegészítői tették teljessé. A versenymunka ezúttal is több órán keresztül készült a Tisza-parti városban. A smink egyébként a Dolce & Gabbana stílusvonalat követte, ami az idei év, a mostani időszak trendje.