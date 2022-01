Varázslás horgolótűkkel (Csete Ilona)

Békés megyében, annak is a déli szegletében egy jó ötlet mellé álltak az ügyes kezű asszonyok, a Kovácsházi Kézműves Kör tagjai, a szimpatizánsok és mindazok, akik tudnak horgolni. Úgy értesültünk, amikor híre ment a városban, hogy az idei adventi időszakra horgolt karácsonyfát állítanak, olyan jelentkező is akadt, aki kérte, először tanítsák meg horgolni, majd ő is szeretne a sikerhez hozzájárulni. S hogy miként lehetséges 15X15 centis kis lapocskákból 5 méternél is magasabb, egyedi, kézműves, országos népszerűséget is szerző karácsonyfát varázsolni néhány hét alatt, arra remek példa a Mezőkovácsháza központjában magasodó horgolt csoda. A pandémia okozta közösségeken belüli eltávolodást „meggyógyította” ez az igazi közösségépítő kezdeményezés. Igazi városi megmozdulássá nőtte ki magát. A közösségépítés e rendhagyó módja összekovácsolta az ott élőket. Jó hír: a példás összefogásnak lesz folytatása.