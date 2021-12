Mint írták, a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtárban rendezett találkozón Köves Mihály polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a település értékeit, kincseit. Az aktuális feladatok megtárgyalásán túl nyolc új tag belépését is támogatták a jelenlévők. Az új belépők megfogalmazták az egyesületi tagsággal kapcsolatos célkitűzéseiket. Biharugra önkormányzata például a helyi termelőket, turisztikai vállalkozásokat kívánja támogatni az együttműködésen keresztül.

Corvus-Kora Róbert lőkösházi alkotó, mint pártoló tag egy – a világon egyedülálló – monumentális kulturális projekt létrehozását tervezi. A festőművész 4,5×9 méteres magyar és nemzetközi témájú festményeket fest, a tervezett 10 képből már 8 el is készült. A bemutatáshoz szükséges körterem terve pedig már csak a megvalósításra vár.

A megye több városában is jelenlévő Gál Ferenc Egyetem pedig olyan együttműködéseket kíván megvalósítani, melyekkel hozzájárulhat Békés megye társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Az Orosházán is működő Kodolányi János Egyetem ugyancsak a szakmai együttműködés érdekében lépett be az egyesületbe, és a tagsággal elsősorban a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók számára szeretne nyári gyakorlatot, közös konferenciákat, kölcsönös tudásátadást biztosítani.