Sokat tesznek a vidék- és gazdaságfejlesztésért egyaránt

Pócsi Gabriella elmondta, hogy munkájuk során a vidékfejlesztést és a helyi gazdaságot is támogatják. A nagyon elismert Köröskosár bevásárlóközösség folyamatosan, heti rendszerességgel működik, a Ligeti vásárt havi egy alkalommal rendezik meg. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület emellett a szemléletformálásért is sokat tesz. Számos környezeti neveléssel kapcsolatos programot szerveznek, nagy sikerrel szervezik időről időre a Zöldülj, fordulj! vándorkiállítást, és kiadványokat is készítettek a legkisebbeknek például arról, hogy miért fontosak a helyi termékek. Ugyancsak sokat dolgoznak a tájhoz kapcsolódó természeti és kulturális értékek megőrzéséért és megismertetéséért. 2019 óta jelenik meg újból a Körösök Völgye Élménymagazin, amelynek legújabb lapszáma a kö­zelmúltban került ki a nyomdából, és Gyulától Mezőtúrig mutatja be a térség természeti, történelmi, gazdasági értékeit. A Körösök Völgye Natúrpark egyébként hazánk legnagyobb területtel bíró natúrparkja. A natúrpark munkaszervezete, az egyesület jövőre lesz 20 éves.