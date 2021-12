Ezért döntöttek úgy, hogy a volt relégyárban alakítják ki a konyhát, amire 468 millió forintos támogatást nyertek el. Szó volt arról, hogy egy kisebb éttermet is kialakítanak ott, és bár arra a célra is nyertek 72 millió forintos támogatást, ugyanakkor mivel a két beruházás együttesen kétszer annyiba került volna, mint az elnyert összegek, a grémium úgy döntött, hogy azt a pályázatot visszaadják, és a közétkeztetési konyha létrehozására fókuszálnak. Átterveztették és engedélyeztették az új beruházást, amit a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeleti főosztálya is végig kísért, ellenőrzött és jóváhagyott. Az önkormányzat bejelentette a kormánynak a többlettámogatási igényét, amelyet jó eséllyel elnyerhetnek majd. Az idő azonban sürget a projekt megvalósítási határideje és a dráguló építőipari árak miatt is.