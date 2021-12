Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója ismertette, az együttműködésnek közös pályaorientáció, tehetséggondozás is része, valamint a tanulók számára elérhetővé válik az ismerkedés, betekintés lehetősége az egyetem életébe. De a fiatalok akár az ott folyó tudományos életbe is bekapcsolódhatnak. Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora úgy fogalmazott, az egyetem érdeke, hogy minél több diákot vonjanak be a felsőoktatásba. Mi egy olyan intézmény kívánunk lenni a következő időszakban, amely sok lehetőséget kínál az itt végzett diákok számára, azért, hogy tovább tudják tehetségüket vinni és képességeiket fejleszteni. Ehhez csatlakozott dr. Kárpáti József dékán, aki kijelentette az egyetem perspektívát kell hogy kínáljon az ott tanuló diákok számára, valamint lehetőségeket kell adjon arra, hogy az általuk megszerzett tudást a gyakorlati életben is tudják kamatoztatni a fiatalok.