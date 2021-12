A férfi 2019-ben 9 pornográf videófelvételt töltött le, amelyeken tizennyolcadik életévüket be nem töltött ismeretlen fiúgyermekek meztelenül vagy félmeztelenül szexuális cselekményeket végeznek. A videófelvételek az azon szereplő kiskorú gyermekeket a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolják – tájékoztatta közleményében hírportálunkat a Békés Megyei Főügyészség.

A férfi a felvételeket 2019. június 29-én az egyik ismerőskereső internetes közösségi oldalon a saját profiljáról továbbította az általa létrehozott, és egy kiskorú fiúval közösen használt másik profil részére.

Ezen felül tavaly február 7-én lakóházának fürdőszobájában egy akkor 16 éves, azaz kiskorú fiúról, annak beleegyezésével pornográf videófelvételt készített, amelyen a sértett meztelenül önkielégítést végzett, és a felvételt a terhelt a tőle lefoglalt táblagépen tárolta.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll, valamint kobozza el a terhelt tulajdonát képező és a bűncselekmények elkövetéséhez eszközként használt laptopot, táblagépet és mobiltelefont.

Tekintettel arra, hogy a terhelt az első bűncselekményt a vele szemben más ügyben, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt kiszabott 2 év időtartamú felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt követte el, ezért a járási ügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság rendelje el ezen büntetés végrehajtását. Az eljárás a Battonyai Járásbíróság előtt folytatódik.