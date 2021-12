A nyitórendezvényen Dankó Béla országgyűlési képviselő kiemelte, az elnyert támogatásnak köszönhetően a társaság több termelőberendezést vásárol, így esztergapadot, lézervágó berendezést, targoncát és 3D nyomtatót. Emellett csarnokuk fűtési rendszerét is korszerűsítik. A kondorosi cég így bővítheti gyártókapacitását, és új termékekkel jelenhet meg a piacon. Céljuk, hogy az agráriumban működő termelővállalkozásoknak – gyakorlatilag márkafüggetlenül – minden olyan gépet, technológiát, gépalkatrészt biztosítsanak, ami a hatékony, jövedelmező működésükhöz szükséges. Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere kiemelte, az állami pályázaton nyertes cég a városban közel 50 embert foglalkoztat. Az új eszközöktől a vállalkozás vezetése a termelékenység javulását is várja. A polgármester szólt arról, mennyire fontosak egy település életében a jól működő, tőkeerős vállalkozások, amilyen Kondoroson a Lak-Alarm Kft. Munkahelyeket tartanak meg, új munkahelyeket teremtenek. A polgármester gratulált a cégnek és Zsjak Zoltán ügyvezetőnek az újabb nyertes pályázathoz, valamint a társaság fennállása óta elért szép eredményekhez­. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő először egy személyes emlékét idézte fel. E szerint egykori kolléganője, Zsjak-Kovács Anikó ma már a kondorosi Lak-Alarm Kft. menedzsmentjének tagja. Többek között az ő meghívására vett részt cégük eseményén­. – A 23 éve alakult vállalkozásban apáról fiúra szállt a fémipari szakma – hangsúlyozta a képviselő. – Ma már az általuk előállított gépek tervezését, gyártását és beszerelését is saját maguk végzik, teljes­körűen vállalják egy-egy munka elvégzését. Legújabb fejlesztésük nyomán a legmodernebb lézervágóval is bővül a műhelyük, mellyel a gyártmány-előkészítés ideje jelentősen lecsökken, és kiszámíthatóbbá válik a gyártási idő. Ny. L.

Herczeg Tamás, Dankó Béla, Zsjak Zoltán és Ribárszki Péter a fémipari cég beruházásának nyitórendezvényén Fotó: Jenei Péter

A fejlesztés után a termelékenység is javulhat.