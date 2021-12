A helyi hírmondóban részletezték, a következő évi kulturális naptár összeállításakor merült fel, hogy a Kner nyomda alapításának 140 éves jubileuma apropójából rendezvénysorozattal emlékezzenek meg a polgárosodó Gyoma egyik legjelentősebb alakítójáról, a nyomdaalapító Kner Izidorról és a magyar könyvkötészetet­ megújító tipográfus, nyomdász és könyvművész­ Kner Imréről.

Az emlékév célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a Knerek a településre, a magyar nyomdaiparra, valamint a könyvkötészetre gyakorolt kimagasló hatására.

Továbbá szeretnék jobban előtérbe hozni a nyomdaalapító család többi tagjának életét, sorsát és munkásságát is. A programokról kifejtették, az év során többek között tudományos konferenciát szervez a Szent Antal Népház vezetője, dr. Szonda István, illetve bemutatja Kner Albertről szóló legújabb kutatásait és könyvét dr. Erdész Ádám nyugalmazott levéltár-igazgató. Kapcsolódnak továbbá az emlékévhez kiállítások, illetve online játékok is. Lesz még Kner-séta, amelynek keretében a családhoz köthető emlékhelyeket ismerhetik meg az érdeklődők, valamint a Kner Sport Club megalapításának 110. évfordulója alkalmából sportrendezvényeket is szerveznek. A felsorolt események megálmodása mellett megkezdődött a településen a Kner-emléktár felújítási tervének előkészítése is.