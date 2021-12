Projektek folytatása, újak indítása is folyamatos munkát adott nekünk. Többek között január 6-án írtuk alá a József majori TOP-os szerződést, mely az idei év legfontosabb beruházása volt. A korábban hányattatott sorsú telephely hamarosan bérleti díjat, adóbevételt hozhat a városnak, és munkahelyeket is teremthet. A tervezett fejlesztések pedig még tovább növelhetik majd a munkahelyek számát, a bérleti díjból származó bevételt, amely jó eséllyel nemcsak a hiteltörlesztés költségeit fedezi, hanem további beruházásokat tesz lehetővé. Ugyancsak sikerrel zárult a tavaly megnyert „Tisztítsuk meg az országot!” projekt, melynek célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának, kezelésének és a pályázat adminisztrációjával kapcsolatos menedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése volt. Az elnyert közel húszmillió forintból a feltérképezett területeken a hulladékelszállítást végző vállalat munkatársai összegyűjtötték, elszállították, ártalmatlanították és hasznosították az elszállított hulladékot. Emellett napelemes kamerarendszert is kiépítettek az érintett területeken. Szintén az idei évben sikerült klimatizálni a központi óvoda épületét. Az elnyert több mint 10 millió forintból a nyár végére pedig már használatba is vehették az apróságok a klimatizált helyiséget.