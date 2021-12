Többnyire kisebb tüzek keletkeznek, de minden évben előfordul két-három nagyobb, akár több millió forintos kárt okozó is. Főleg fenyők, tuják és kukák gyulladnak ki, de nem ritka, hogy egy rakéta erkélyen landol vagy a szoba ablakán berepül. Megosztották: a megvett termékeket nem érdemes autóban tárolni; tavaly egy kocsiban hőt kapott tűzijátékok idő előtt elindultak, és az egész jármű kiégett. A tűzijátékokat tilos megbontani, szétszerelni és átalakítani, mindenféle módosítás változtat a megfelelő működésen, baleset vagy tűz lehet a vége. A legális árusítóhelyeken a termékek mellé adnak biztonsági útmutatót is, amely tartalmazza, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani a tűzijátékot, és hogy mekkora védőtávolságot kell tartani; a szabályokat pedig be kell tartani. Aláhúzták: ha tűz keletkezik, azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot. A rendőrség Facebook-oldalán közölték: továbbra is tilos petárdát vásárolni, birtokolni, felhasználni, aminek a kutyák és a macskák bizonyára nagyon örülnek. Aki szabályt szeg, az szabálysértési eljárás keretében akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat.