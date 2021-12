Az emléktábla-avatást követően az iskolában tartotta kihelyezett ülését a társaság. Ennek keretében adták át az emlékdíjat, amit elsőként a vésztői születésű Janó Evelin érdemelt ki. A kitüntetett hírportálunk kérdésére elmondta, először történelem alapszakot végzett Szegeden szociológia minorral, majd a mesterszakot is közvélemény-kutatás szakiránnyal. Itt került kapcsolatba a kutatási területével, időközben pedig történelem- és társadalomismeret tanári diplomát is szerzett. Doktori tanulmányait 2019-ben kezdte az ELTE-n, amit annak köszönhet, hogy a második mesterszakos szakdolgozatát, amiben elvégezte az első empirikus kutatását, Tudományos Diákkörre javasolták, majd megjárta vele az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát is. Ezután ajánlólevelet nyert a doktori iskolára.